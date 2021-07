Une incroyable opération de sauvetage a permis de sauver un jeune éléphant coincé dans la boue

Le mois dernier, un éléphant d’Afrique a été secouru après s’être enlisé dans la boue et s’être enfoncé dans le sol. Malheureusement ce type d’incidents est de plus en plus fréquent.

Le dr. Kieran Avery faisait partie de l’équipe qui a réalisé une opération de sauvetage spectaculaire. Ils ont réussi à sauver une jeune éléphante après qu’elle se soit retrouvée coincée dans la boue. Incapable d’en sortir, la pauvre s’enlisait et la situation était critique.

L’équipe a été alertée par la communauté locale du comté d’Isiolo au Kenya. Ayant déjà sauvé des éléphants de ces situations difficiles, dont trois peu de temps avant, ils savaient exactement ce dont ils avaient besoin.

Images by @kieranavery.

Another incredible rescue of a young female elephant stuck in thick mud by our team, @kwskenya, @loisaba_conservancy and community members in Nannapa Conservancy, Oldonyiro. #rescue #elephants #ele #NorthernKenya #saveelephants pic.twitter.com/sQI0bas27q

— @nrt_kenya (@NRT_Kenya) June 18, 2021