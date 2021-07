Une fillette de 6 ans traînée pendant plusieurs minutes par un bus

Une conductrice de bus a comparu mardi devant le tribunal de Louisville, dans le Kentucky (Etats-Unis).

Une fillette de 6 ans descendait du bus lorsque la porte s’est refermée sur son sac à dos. L’enfant a tenté de se dégager mais n’a pas eu suffisamment de temps avant que la conductrice ne reparte.

Son sac coincé dans la porte, la petite fille a dû courir pendant que le car roulait. Mais le véhicule allait trop vite.

La petite fille a trébuché et a été traînée pendant plusieurs minutes. La victime a subi plusieurs opérations depuis l’accident et souffre encore 6 ans plus tard de graves lésions nerveuses et de stress post-traumatique.

La conductrice a été renvoyée après cet accident. Le procès se poursuit, rapporte tvanouvelles.ca