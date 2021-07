Objectif reste du Monde : Greg a dû faire un striptease à Milla Jasmine, les internautes réagissent

Le jeu des problèmes a commencé dans l’émission Objectif reste du Monde. La roue a parlé, Greg a bel et bien été dans l’obligation de faire un striptease à Milla Jasmine.

Les rebondissements vont bon train dans l’émission phare de W9, Objectif reste du Monde. Dans les derniers épisodes, des invités surprises débarquaient d’ailleurs dans la villa de Marrakech.

Eh oui ! Les Marseillais ont bel et bien fait leur apparition afin d’espionner l’équipe adverse. Et comme nous pouvions nous y attendre, cela n’a pas plu à tout le monde. Notamment à Mélanie.

Alors que la jeune femme venait tout juste de démarrer une relation amoureuse avec Nathan, son ex est arrivé en compagnie de Julien Tanti. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la candidate n’a pas très bien réagi.

À peine voyait-elle Bebew passer la porte qu’elle fondait en larmes. Et ce, sous les yeux de son nouveau petit ami. Gentil, le chevalier servant a donc réconforté sa belle.

Mais les choses ont bel et bien fini par déraper. Accusée de ne pas être sincère, Milla Jasmine et Hilona ont monté un plan contre la jolie blonde pour tester ses sentiments.

Greg a donc suivi à la lettre les consignes des deux acolytes. Pendant la soirée, il est alors allé parler à Giuseppa. Et en moins d’une seconde, Mélanie était à leurs côtés afin d’empêcher la conversation.

Une réaction que Nathan ne semble pas avoir compris. Plus en colère que jamais il prenait alors la décision de rompre. Et pour cause ! Le soir même, sa conquête passait la nuit avec l’ex de Maeva Ghennam.

Vous l’aurez donc compris, Les Marseillais ont retourné la villa. Et c’est loin d’être terminé. En effet, qui dit Julien Tanti dans Objectif reste du Monde, dit forcément jeu des problèmes !

Le mari de Manon Marsault ne pouvait pas passer dire bonjour à ses adversaires dans Objectif reste du Monde sans organiser sa célèbre soirée des problèmes. Et cette année, la roue inversée risque de faire un malheur.

Illan et Adixia se sont donc prouvé leur amour en buvant le verre. Giuseppa a nargué Simon en embrassant Greg. Mais ce n’est pas tout !

Ce dernier a fait enrager Anthony Alcaraz en faisant une danse très hot à Milla Jasmine. Ainsi, il a donc pu se venger du comportement de son ami pendant sa relation chaotique avec Maeva.

Pour rappel, le petit ami de Milla n’avait pas hésité à embrasser la jolie brune avant de venir réconforter Bebew. Un acte que l’interprète du titre J’Fly a beaucoup de mal à pardonner.

Quoi qu’il en soit, la scène du striptease a fait réagir les internautes. Ceux-là n’ont d’ailleurs pas tardé à la commenter sur les réseaux sociaux.

«J’ai pas les mots», écrivait alors l’un d’entre eux sur Instagram. «Il est préférable de ne pas commenter cette vidéo«, poursuivait un autre.

«Il me dégoûte» ; «Cette saison résumée en une image» ; «On atteint le summum de la gênance là c’est pas possible» ; «Incompréhensible et gênant» ou encore «La tête de Simon et Nathan jpp.»

Une chose est sûre, c’est que les téléspectateurs n’ont pas l’air d’avoir apprécié la touche sensuelle de Greg lors du jeu des problèmes. Affaire à suivre donc dans Objectif reste du Monde…

Avec MCETV