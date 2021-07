Nabilla : la star déclare sa flamme à Thomas Vergara sur son compte Instagram

Nabilla et Thomas Vergara sont plus heureux que jamais depuis leur remariage au château de Chantilly. Le couple se la coulait douce à Ibiza pour leur lune de miel. La star déclare sa flamme à son amoureux pour l’occasion.

Il y a quelques années, Nabilla et Thomas Vergara se mariait en toute intimité afin de pouvoir partir vivre à Dubaï. Loin de leur famille, les deux candidats de télé-réalité n’avaient donc pas pu organiser l’évènement de leur rêve.

Prêts à rattraper le coup, ils ont alors mis au point un évènement spectaculaire. Cette fois, il n’était pas question de faire les choses à moitié. Bien au contraire.

Si bien que pour célébrer leur amour, ils ont même choisi d’investir un lieu historique. C’est donc au château de Chantilly que le duo iconique s’est dit «oui» pour la seconde fois.

Et ce, sous l’œil averti des caméras d’Amazon Prime. Eh oui ! Les abonnés au service de vidéo à la demande auront ainsi la chance de pouvoir visionner le jour J sur la plateforme.

Pour le moment, la date de diffusion n’a pas encore été révélée. Mais pas de panique ! Certains détails de cette journée fabuleuse ont bel et bien été dévoilés.

Pour l’occasion, la jolie brune avait d’ailleurs l’allure d’une véritable princesse. Jean-Paul Gaultier lui a confectionné une robe magnifique pour le plus beau jour de sa vie.

Et ce n’est pas tout ! Pour être sûre de passer un moment digne des contes de fées, Nabilla a sorti le grand jeu. Au programme, plus de 150 invités, un feu d’artifice tiré en son honneur et même une arrivée en carrosse. Que demander de plus !

Après la cérémonie, les mariés ont donc eu la chance de partir en voyage pour célébrer leurs noces. Et pour cette lune de miel, Nabilla et Thomas Vergara n’avaient pas choisi n’importe quelle destination.

En effet, c’est donc vers le soleil d’Ibiza que les parents de Milann se sont envolés. Une occasion unique de passer du temps ensemble, loin du train-train quotidien.

Plus heureuses que jamais d’être de nouveau unie par les liens sacrés du mariage, la jeune femme n’a d’ailleurs pas hésité à déclarer sa flamme à son compagnon sur les réseaux sociaux.

«En couple depuis mes 20 ans ça passe trop vite, je t’aime plus que tout best partner, best papa et best chieur aussi.» Voilà ce qu’écrivait la jolie brune sur son compte Instagram tout en publiant une photo trop mignone.

Sur cette dernière, Nabilla embrasse son mari sur la joue pendant que celui-ci sourit de toutes ses dents à l’objectif. Enlacés, le couple prouve donc aux yeux de tous sa complicité.

Un moment touchant qui a rapidement fait le buzz sur la Toile. En effet, les fans étaient nombreux à liker le post de la star. Au total, plus de 190 000likes et des milliers de commentaires tous plus positifs les uns des autres. Trop chou !

Avec MCETV