Karim Benzema remercie la France dans un message d’espoir

Quelques jours après la désillusion vécue par l’Équipe de France de Football à l’occasion de l’Euro 2020, les langues continuent de se délier. Aujourd’hui, c’est au tour de Karim Benzema de remercier les fans des Bleus pour leur soutien durant la compétition.

«On reviendra plus fort»

Il y a désormais une semaine, l’Équipe de France quittait l’Euro 2020 par la petite porte, éliminée par la Suisse aux tirs au but en 8èmes de finale de la compétition. Pour son retour en Bleu, Karim Benzema a inscrit quatre réalisations durant le tournoi.

Auteur d’un doublé contre la Nati, le buteur du Real Madrid a tout fait pour empêcher l’élimination des siens. Il s’était d’ailleurs rapidement exprimé après la désillusion. Alors que de nombreuses rumeurs fusent ces derniers jours, KB9 s’est à nouveau exprimé sur les réseaux sociaux.

Suivi par plus de 40,2 millions de personnes sur Instagram, Karim Benzema a dévoilé sur le réseau social une vidéo de ses meilleurs moments pendant l’Euro. En légende, le buteur merengue a écrit : «Ému de voir ces images, j’aurais aimé voir notre équipe de France au sommet, merci aux supporters de toujours croire en nous, les défaites comme les obstacles nous poussent à nous dépasser. Ce n’est que partie remise, on reviendra plus fort. Je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, le staff et toute la France d’avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance.»

Quelque chose nous dit qu’il y a de fortes chances qu’on retrouve Benzema en Bleu pour la coupe du Monde 2022 au Qatar.

Avec Booska-p.com