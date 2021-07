Encore une leçon de style pour Ariana Grande : la star s’est affichée avec une sublime robe fleurie

Au quotidien, Ariana Grande inspire énormément sa communauté à tous les niveaux ! Cette fois-ci sur Instagram, l’interprète de «Needy» a d’ailleurs fait le show avec une jolie robe fleurie. Vous allez voir, vous risquez d’adorer son look !

Ariana Grande est l’une des stars à suivre absolument sur les réseaux sociaux ! Étant très proche de ses fans, elle partage tout avec eux.

Comme ses shootings, ses projets à venir ou même quelques clichés de son couple avec Dalton Gomez ! Depuis plus d’1 an, la chanteuse file le parfait amour avec l’agent immobilier de luxe.

Très discrets quant à leur relation, ils font donc de leur maximum pour protéger leur jardin secret. Pourtant en mai dernier, Ariana Grande a aussi fait le bonheur de ses followers en dévoilant de rares clichés de leur union.

Face caméra, la star a ébloui tous ses admirateurs en arborant sa jolie robe de mariée signée «Vera Wang» aux côtés de son mari !

«C’était un mariage petit et intime. Il y avait moins de 20 personnes. L’assemblée était heureuse et pleine d’amour. Le couple et leurs familles ne pourraient pas être plus heureux», a ainsi souligné «People» via ses colonnes.

Vous l’avez bien compris, Ariana Grande semble totalement comblée au sein de sa vie privée. Et son bonheur fait plaisir à voir !

Rayonnante et créative, l’interprète de «Side to Side» s’épanouit dans de nombreux domaines. Et elle multiplie les projets. En tout cas sur la Toile, la jolie brune a encore fait le bonheur de ses abonnés avec cet incroyable cliché. La preuve en image !

Devant l’objectif, Ariana Grande pose avec une incroyable robe fleurie qui souligne avec brio sa jolie silhouette. Ajoutez à cela son make up de pin up et ses bottes scintillantes pour pimper son look !

À en croire sa légende, elle a arboré cet outfit avant son dernier live pour Vevo. On adore ! En tout cas, sa publication a obtenu plus de 4 millions de likes en seulement quelques heures. Et dans le fil des commentaires, les compliments sont encore au rendez-vous… Pour ne pas changer !

«La plus belle», peut-on ainsi lire sous sa publication. Mais aussi : «OMG j’adore les bottes». Ou encore : «Ma source d’inspiration au quotidien. Je t’aime Ariana».

Encore un sans faute pour Ariana Grande. Soucieuse du moindre détail, le jeune femme fait donc très attention à son image !

Elle est d’ailleurs devenue une véritable icône en matière de mode au fil des années. Pour ses clips, ses concerts ou même les tapis rouges, la chérie de Dalton Gomez opte toujours pour des ensembles sexy et ultra tendances !

En tout cas grâce à sa notoriété, la star multiplie aussi les business. À en croire «Vogue», Ariana Grande voudrait d’ailleurs conquérir le domaine de la beauté.

Eh oui, elle pourrait donc lancer sa propre marque de cosmétiques dans les mois à venir. D’après le compte «Trendmood», l’artiste aurait même déposé le nom de son entreprise : «God is a woman». Alors affaire à suivre !

Avec MCETV