Covid-19 : qu’est-ce que le pass sanitaire et comment l’obtenir ?

Ce sésame sera nécessaire pour aller dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes ainsi que les cafés et restaurants, entre autres établissements.

Fin juillet puis début août 2021, le pass sanitaire deviendra indispensable pour accéder à des nombreux lieux, y compris les musées, les cafés et les restaurants. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cet outil essentiel pour le retour à la vie (presque) normale.

1) Qu’est-ce que le pass sanitaire ?

Le pass sanitaire prend la forme d’un QR code présent dans le certificat de vaccination ou dans les documents qui accompagnent les résultats des tests RT-PCR et antigéniques. Il peut être présenté sous sa forme papier et il peut aussi être scanné et présenté avec l’application “TousAntiCovid”.

2) Qui peut l’avoir ?

Trois conditions donnent accès au pass sanitaire : la vaccination, un test négatif de moins de 48 heures et un test attestant du rétablissement du Covid-19 de plus de 11 jours et moins de six mois.

Dans le cas de la vaccination, la personne doit avoir été entièrement vaccinée et avoir attendu le délai nécessaire après la deuxième dose. Ce délai est de deux semaines pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ainsi que pour les personnes recevant une dose après avoir été infectées préalablement, et de 4 semaines pour le vaccin avec une seule injection de Johnson & Johnson/Janssen.

3) Comment l’obtenir ?

Le QR code est présent dans les attestations de vaccination que la personne vaccinée reçoit lors de sa dernière dose ainsi que dans les certificats reçus après réaliser un test RT-PCR ou antigénique.

En cas de perte, ces documents peuvent être récupérés comme suit :

Les personnes vaccinées peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le “portail patient” de l’Assurance Maladie ou le demander à n’importe quel professionnel de santé, qui pourra retrouver l’attestation et l’imprimer à leur place. Il peut ensuite l’importer dans l’application TousAntiCovid Carnet en scannant le QR code.

Les personnes avec un test négatif de moins de 48 heures (ou de plus de 11 jours et moins de 6 mois pour le rétablissement après une infection au coronavirus) peuvent imprimer leur certificat sur le portail SI-DEP.

Pour y accéder, ils peuvent utiliser le lien qu’ils ont reçu par SMS et/ou mail à la suite de leur test, ou ils peuvent s’identifier avec FranceConnect.

4) Où le pass sanitaire sera-t-il nécessaire ?

Le pass sanitaire est actuellement requis pour assister à des événements réunissant 1.000 personnes et plus. À partir du 21 juillet, il sera étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.

Finalement, il sera demandé à partir du début août dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi que pour les voyages en avions, trains et cars pour les trajets de longue distance.

L’obligation de pass sanitaire est repoussée au 30 août pour les jeunes de 12 à 17 ans, les salariés des lieux et établissements recevant du public, publics pour lesquels la première injection devra être réalisée au plus tard le 1er août.

5) Qu’est-ce le pass européen ?

Ce document, également intitulé “certificat Covid numérique de l’UE”, est nécessaire pour voyager dans d’autres pays du continent et il est valable dans tous les pays de l’Union européenne ainsi qu’au Liechtenstein, en Suisse, en Islande, en Norvège, à Monaco ainsi qu’en Andorre.

Le pass sanitaire issu à partir du 25 juin est déjà dans le format européen et peut donc être utilisé comme pass sanitaire européen. Il est également déjà au bon format s’il est dans l’application TousAntiCovid.

Les personnes ayant un certificat de vaccination ou de test émis avant le 25 juin peuvent récupérer leur QR code au format européen sur le “portail patient” de l’Assurance Maladie pour les vaccinations, imprimer leur certificat de tests sur le portail SI-DEP (avec le lien qu’ils ont reçu par SMS et/ou mail à la suite de leur test, ou en s’identifiant avec FranceConnect), ou le demander à n’importe quel professionnel de santé, qui pourra retrouver l’attestation et l’imprimer à leur place.

Cependant, chaque pays européen reste responsable de ses propres règles d’entrée, qui ne sont pas normalisées au niveau de l’Union européenne. Il faut donc se renseigner en amont sur les règles d’entrée en vigueur dans chaque pays sur le site diplomatie.gouv.fr.