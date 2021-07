Confidence : Â«J’ai abandonnÃ© une fille qui m’aimait et elle est devenue ma patronne plus tardÂ»

Confidence : «J’ai abandonné une fille qui m’aimait et elle est devenue ma patronne plus tard»

«Je m’appelle Ebongue, jeune magistrat, j’ai 39 ans et j’ai trop fait de mal à cette fille, Murielle il y a de cela 4 ans.

Elle était sympa et m’a beaucoup soutenue, elle avait le probatoire et a l’époque, elle était pauvre mais très battante, quand elle venait chez moi, elle faisait le repas, elle me faisait les cadeaux. Moi j’étais à l’ENAM, j’avais fais la rencontre d’une fille dans cette école et j’ai commencé à la trompé, a la mépriser, une fois elle est venue chez moi et à trouver une autre femme, je lui est dit de partir et je ne l’avais plus jamais vu.

Je me suis fiancée avec l’autre fille ça na pas mâché et avec une autre fille, ça na pas mâché aussi. Personne ne m’aimait comme Murielle.

Je l’ai rencontré hier et elle était méconnaissable, elle était devenue très belle, sortant de sa voiture, a l’entrée de la cour d’appel et je l’ai saluée et elle ma répondu gentiment, elle me dit qu’elle est venue donner quelques chose à son époux, j’étais surpris, son époux était mon patron, le procureur général. Elle est devenu une grande femme.

Je suis prêt à tout pour la récupérer, mais comment faire ? C’est la femme de mon boss. Elle est heureuse et moi triste.»