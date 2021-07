Chadwick Boseman aurait pu jouer dans la suite de «L.A. Confidential», mais Warner Bros. n’a pas voulu du film

La nouvelle risque de mettre de mauvaise humeur les fans de polars : L.A. Confidential aurait pu avoir une suite, mais le studio qui possède les droits n’en a tout simplement… pas voulu.

C’est en tout cas ce qu’a révélé au site The Ringer Brian Helgeland, le co-scénariste du premier volet avec Curtis Hanson le réalisateur, ajoutant que Chadwick Boseman avait accepté d’en être la star.

«On avait travaillé sur l’ensemble du projet. C’était génial. Mais Warner a refusé», a expliqué Brian Helgeland, manifestement déçu.

James Ellroy, l’auteur du roman original sur lequel le premier film est basé, avait travaillé sur le projet et les deux acteurs principaux, Russell Crowe et Guy Pearce, avaient accepté de reprendre leurs rôles d’enquêteurs.

Depuis, Chadwick Boseman, qui avait collaboré avec Brian Helgeland sur le film 42, est décédé, achevant tout espoir de voir le projet se concrétiser.

Occasion ratée

L.A. Confidential, sorti en 1997, est considéré comme un classique du film noir. L’année suivant sa sortie, il a été nommé pour neuf Oscars, et en a décroché deux, le premier pour Kim Basinger pour le Meilleur Second Rôle Féminin et le second pour Brian Helgeland et Curtis Hanson, pour le Meilleur Scénario Adapté.

Avec un budget modeste de 35 millions de dollars, le film avait généré 126 millions de dollars au box-office international.

Plusieurs projets de suite ou de films liés à L.A. Confidential ont échoué au fil des années. En 2012, Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me By Your Name, avait été choisi pour mettre en scène une préquelle intitulée The Big Nowhere, tandis que James Ellroy avait travaillé sur une suite sous forme de série, en 2018, refusée par CBS après avoir produit le pilote.