Carla Bruni, Nicolas Sarkozy et Kylian Mbappé ont célébré le mariage de Marco Verratti

Marco Verratti connaît un mois de juillet radieux. Non seulement le footballeur du PSG est devenu champion d’Europe avec l’Italie, mais il a épousé celle qui partage sa vie depuis deux ans maintenant, Jessica Aïdi.

L’échange des alliances s’est passé à la mairie de Neuilly-sur-Seine. La top-modèle Cindy Bruna a partagé une vidéo en Story Instagram des jeunes époux souriants.

La mariée avait opté pour un tailleur-pantalon blanc en broderie, tandis que le milieu parisien avait accessoirisé son costume croisé avec un nœud papillon et une pochette blanche.

Kylian Mbappé était aussi dans l’assistance et a immortalisé son collègue de terrain regardant amoureusement sa belle pendant l’échange des vœux. Ezequiel Lavezzi a quant à lui partagé une vidéo du maire les déclarant mari et femme. Jessica Aïdi a quant à elle partagé un cliché d’elle et son mari s’embrassant sur le parvis de l’hôtel de ville. «Rien de plus à dire. Je t’aime pour la vie», a-t-elle ajouté en légende.

Bonheur et amour

Les festivités se sont poursuivies à l’hôtel Crillon. Pour l’occasion, la mariée s’était changée et avait opté pour une longue robe blanche échancrée dans le dos.

Outre un repas des plus raffinés, les invités ont pu profiter d’un concert privé de Carla Bruni. L’ancienne première dame a notamment interprété Quelqu’un m’a dit devant une assistance conquise. Et elle n’était pas venue seule, puisque Nicolas Sarkozy était également présent.

Très décontracté et visiblement heureux, même si sa chemise trahissait la chaleur du lieu, l’ancien président français s’était passé de nœud papillon et de cravate, comme on peut le voir dans une Story de l’entrepreneur Sébastien Mancuso.

Parmi les autres convives, on a également pu repérer Zlatan Ibrahimovic, qui affichait lui aussi un large sourire. Félicitations aux jeunes mariés !